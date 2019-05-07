В матче 27-го тура российской премьер-лиги Ахмат на своем поле в Грозном сыграл вничью с петербургским Зенитом – 1:1. Бразильский полузащитник грозненцев Раванелли на 62-й минуте получил травму и был заменен.

В матче 27-го тура российской премьер-лиги "Ахмат" на своем поле в Грозном сыграл вничью с петербургским "Зенитом" – 1:1. Бразильский полузащитник грозненцев Раванелли на 62-й минуте получил травму и был заменен.В одной из клиник Грозного Раванелли прошел обследование. Как сообщает пресс-служба "Ахмата", хавбеку поставлен диагноз: "МР-картина полного поперечного разрыва передней крестообразной связки".Сообщается, что в ближайшее время футболист будет прооперирован и пропустит остаток сезона и летние сборы. Ориентировочные сроки восстановления – шесть месяцев.Напомним, в завершающемся сезоне Раванелли в составе гнрозненцев принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. Бразильский легионер "Ахмата" является одним из лучших ассистентов среди клубов российской премьер-лиги.