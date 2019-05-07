Члены нижней палаты российского парламента одержали волевую победу над немецкими коллегами со счетом 2:1. По признанию первого зампреда Госдумы Александра Жукова, эта игра была намного сложнее прошлого матча в Москве.

Члены нижней палаты российского парламента одержали волевую победу над немецкими коллегами со счетом 2:1. По признанию первого зампреда Госдумы Александра Жукова, эта игра была намного сложнее прошлого матча в Москве.Поединок между двумя парламентскими футбольными сборнымисостоялся 6 мая на стадионе спортивного клуба "Сименсштадт" вБерлине. Депутаты начали матч с минуты молчания в память о погибших вкатастрофе пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево.Капитан сборной Бундестага Махмут Оздемир выразилсоболезнования родным и близким жертв катастрофы. Также он напомнил, что передигрой законодатели обсуждали важные темы двусторонних отношений."Мы хотим продолжать работу в сфере нашего парламентскогосотрудничества", – сказал депутат Бундестага.По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова,нынешняя игра была гораздо сложнее той, которая состоялась между парламентскимифутбольными командами двух стран летом прошлого года в Москве. Законодательпризнался, что в этот раз противник был сильнее."Волевая победа, видите, проигрывали в первом тайме ивыиграли 2:1. Отлично все сыграли, сегодня нас было более 20 человек, всеприняли участие", – сказал первый вице-спикер нижней палаты.Первый матч между двумя командами состоялся летом прошлогогода на стадионе "Красная Пресня". Тогда депутаты Госдумы победиличленов Бундестага со счетом 5:3.Делегация нижней палаты во главе с Александром Жуковым входе визита в Берлин обсудила актуальные вопросы двусторонних отношений. Помимопрочего, затрагивались тема отмены взаимных санкций, ситуация на Украине исудьба проекта "Северный поток – 2".