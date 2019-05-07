Члены нижней палаты российского парламента одержали волевую победу над немецкими коллегами со счетом 2:1. По признанию первого зампреда Госдумы Александра Жукова, эта игра была намного сложнее прошлого матча в Москве.
Члены нижней палаты российского парламента одержали волевую победу над немецкими коллегами со счетом 2:1. По признанию первого зампреда Госдумы Александра Жукова, эта игра была намного сложнее прошлого матча в Москве.
Поединок между двумя парламентскими футбольными сборными
состоялся 6 мая на стадионе спортивного клуба "Сименсштадт" в
Берлине. Депутаты начали матч с минуты молчания в память о погибших в
катастрофе пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
Капитан сборной Бундестага Махмут Оздемир выразил
соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Также он напомнил, что перед
игрой законодатели обсуждали важные темы двусторонних отношений.
"Мы хотим продолжать работу в сфере нашего парламентского
сотрудничества", – сказал депутат Бундестага.
По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова,
нынешняя игра была гораздо сложнее той, которая состоялась между парламентскими
футбольными командами двух стран летом прошлого года в Москве. Законодатель
признался, что в этот раз противник был сильнее.
"Волевая победа, видите, проигрывали в первом тайме и
выиграли 2:1. Отлично все сыграли, сегодня нас было более 20 человек, все
приняли участие", – сказал первый вице-спикер нижней палаты.
Первый матч между двумя командами состоялся летом прошлого
года на стадионе "Красная Пресня". Тогда депутаты Госдумы победили
членов Бундестага со счетом 5:3.
Делегация нижней палаты во главе с Александром Жуковым в
ходе визита в Берлин обсудила актуальные вопросы двусторонних отношений. Помимо
прочего, затрагивались тема отмены взаимных санкций, ситуация на Украине и
судьба проекта "Северный поток – 2".