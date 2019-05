Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл 6 мая родила мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри. Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола. Этот ребенок – первенец принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл 6 мая родила мальчика. Об этом телеканалу Sky News сообщил ее супруг принц Гарри.Появившийся на свет ребенок стал восьмым правнуком королевы Великобритании Елизаветы и седьмым в очереди наследования британского престола, передает ТАСС.Этот ребенок – первенец принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.Перед рождением ребенка супруги открыли официальный аккаунт в "Инстаграме", и там 6 мая появилась картинка: на синем фоне белыми буквами написано просто: "Мальчик!"Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Май 2019 в 6:37 PDTВ подписи к картинке говорится, что герцогиня и мальчик здоровы, а более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.Как пишет британская пресса, принц Гарри присутствовал на родах и затем рассказал, что "испытал невероятный опыт, какой только мог себе представить".