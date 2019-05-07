Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина готовит действенный ответ России за выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Он будет одновременно системным и асимметричным, — пообещал Климкин и добавил, что это станет сюрпризом для противника.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина готовит "действенный ответ" России за выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР."Он будет одновременно системным и асимметричным", — пообещал Климкин и добавил, что пока не будет раскрывать конкретные шаги."Пусть это станет сюрпризом для противника", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в авторской колонке для "Украинской правды".Ранее сообщалось, что президент России подписал указ, согласно которому "в гуманитарных целях" была определена категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.Это касается жителей Донецкой и Луганской народных республик, которым теперь упрощен порядок получения российских паспортов.Местные жители уже активно отреагировали на появившуюся возможность получить гражданство РФ: у миграционных центров — огромное количество желающих стать гражданами России.Накануне глава МИД Украины заявил, что Киев готов рассматривать вопрос о введении двойного гражданства с Россией только после возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма, напоминает ТАСС.