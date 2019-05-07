Шоумен
резко высказался в адрес ведущих телепроекта. Рустам Солнцев уверен, что именно
Ольга Бузова и Ксения Бородина привели шоу Дом-2 к провалу.
Шоумен
резко высказался в адрес ведущих телепроекта. Рустам Солнцев уверен, что именно
Ольга Бузова и Ксения Бородина привели шоу "Дом-2" к провалу.
Экс-участник телестройки отметил, что в эти дни "Дому-2"
исполняется 15 лет. Он поздравил всех причастных к телепроекту людей:
аппаратную, ведущих, участников проекта, а также всю администрацию "с этой
замечательной датой".
"И еще я вас поздравляю с провалом, полным провалом.
От проекта ничего не осталось, ничего успешного, что было. Нужно было, конечно,
постараться", – отметил Рустам Солнцев. В доказательство он показал на своем
смартфоне среднюю долю шоу "Дом-2" (количество
зрителей определенной программы или временного отрезка телевещания, выраженное
в процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор – Прим.
ред.). Она составила 6%. А средняя доля внутреннего проекта "Дома-2" "Бородина
против Бузовой" – 2,8%.
"Это даже не доля, а арифметическая погрешность", – заявил
шоумен. При этом Солнцев добавил, что пять лет назад, когда он уходил с шоу "Дом-2",
"оставляя блестящий, переливающийся, крутой проект, о котором все говорили", средняя
доля проекта составляла 20%.
"Я не говорю, что вы у…ли проект, что вы никуда не
годитесь, что вы непрофессионалы, а любители. Что телепроект – это просто теперь
брехня Бузовой. Я не хочу этого ничего говорить... Ничего ваши слова не стоят,
и действия ваши ничего не стоят", – с досадой заявил шоумен. В заключение он
заявил, что знает, как спасти
"Я знаю, как сделать так, чтобы все вернулось на очень
успешные рельсы. Есть Степан Меньщиков, Алена Водонаева и я пока есть у вас.
Можете позвать. Вот тех всех, с брехливыми и надутыми "инстаграмами" гнать к
чертовой матери! Пусть идут и нравоучают из своего Instagram", – вышвырнул словом из
Бородину и Бузову Рустам Солнцев. "Ребят, вам надо отдохнуть", -
посоветовал экс-участник телестройки ведущим.