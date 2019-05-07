Шоумен резко высказался в адрес ведущих телепроекта. Рустам Солнцев уверен, что именно Ольга Бузова и Ксения Бородина привели шоу Дом-2 к провалу.

Шоуменрезко высказался в адрес ведущих телепроекта. Рустам Солнцев уверен, что именноОльга Бузова и Ксения Бородина привели шоу "Дом-2" к провалу.Экс-участник телестройки отметил, что в эти дни "Дому-2"исполняется 15 лет. Он поздравил всех причастных к телепроекту людей:аппаратную, ведущих, участников проекта, а также всю администрацию "с этойзамечательной датой"."И еще я вас поздравляю с провалом, полным провалом.От проекта ничего не осталось, ничего успешного, что было. Нужно было, конечно,постараться", – отметил Рустам Солнцев. В доказательство он показал на своемсмартфоне среднюю долю шоу "Дом-2" (количествозрителей определенной программы или временного отрезка телевещания, выраженноев процентах от общего числа людей, в данный момент смотрящих телевизор – Прим.ред.). Она составила 6%. А средняя доля внутреннего проекта "Дома-2" "Бородинапротив Бузовой" – 2,8%."Это даже не доля, а арифметическая погрешность", – заявилшоумен. При этом Солнцев добавил, что пять лет назад, когда он уходил с шоу "Дом-2","оставляя блестящий, переливающийся, крутой проект, о котором все говорили", средняядоля проекта составляла 20%."Я не говорю, что вы у…ли проект, что вы никуда негодитесь, что вы непрофессионалы, а любители. Что телепроект – это просто теперьбрехня Бузовой. Я не хочу этого ничего говорить... Ничего ваши слова не стоят,и действия ваши ничего не стоят", – с досадой заявил шоумен. В заключение онзаявил, что знает, как спасти"Я знаю, как сделать так, чтобы все вернулось на оченьуспешные рельсы. Есть Степан Меньщиков, Алена Водонаева и я пока есть у вас.Можете позвать. Вот тех всех, с брехливыми и надутыми "инстаграмами" гнать кчертовой матери! Пусть идут и нравоучают из своего Instagram", – вышвырнул словом изБородину и Бузову Рустам Солнцев. "Ребят, вам надо отдохнуть", -посоветовал экс-участник телестройки ведущим.