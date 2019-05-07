Следственные действия позволили выявить группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод Дружба. Министр энергетики России Александр Новак также сообщил о задержании по делу четырех человек.

Следственные действия позволили выявить группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба". Министр энергетики России Александр Новак также сообщил о задержании по делу четырех человек, передает ТАСС.По словам министра, группа компаний осуществляла незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти, в которой в сверхнормативном количестве присутствовали хлорорганические соединения. В настоящий момент материалы проверки переданы в Генпрокуратуру. Также продолжается комплекс оперативных мероприятий, следственные действия ФСБ России, Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Четыре человека, по решению суда, помещены в СИЗО.Позже Самарский районный суд арестовал фигурантов дела — Сергея Баландина, Светлану Балабай, Рустама Хуснутдинова и Владимира Жоголева — на два месяца — до 29 июня. Всем им инкриминируется статья УК "Самовольное подключение к нефтепроводам". Грязную нефть в трубопровод "Дружба" компании подавали, чтобы скрыть хищения "чистой" нефти, сообщила Вестям.Ru представитель СКР Светлана Петренко."По версии следствия, с августа 2018 года по апрель 2019 года шестеро подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей (в особо крупном размере — прим. ТАСС). — сообщила представитель СК. — Кроме того, в марте и апреле 2019 года в целях сокрытия хищения несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района (Самарской области — прим. ТАСС), была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений". --0--**Александр Новак отметил, что сложившаяся ситуация не повлияла на объемы добычи и экспорт топлива из Российской Федерации. Ожидается, что ситуация будет нормализована полностью во второй половине мая.По поручению премьер-министра была создана межведомственная комиссия, расследующая инцидент с загрязнением нефти. О резком ухудшении качества топлива 19 апреля заявил белорусский концерн "Белнефтехим". В компании отметили, что к ним поступает нефть, в которой содержание хлорорганических соединений в десятки раз превышает норму. Вследствие этого два белорусских нефтеперерабатывающих завода, из Мозыря и Витебской области, почти на 50% сократили объемы нефтепереработки.30 апреля Белоруссия полностью приостановила работу нефтепровода "Дружба". 4 мая на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода уже поступила качественная нефть, полностью соответствующая ГОСТу.Хлорорганические химические реагенты, обнаруженные в нефтепроводе "Дружба", были запрещены в 1990-е годы в связи с авариями на нефтеперерабатывающих заводах. В 2012 году запрет был отменен. На данный момент реагенты могут использоваться компаниями с небольшими объемами добычи.