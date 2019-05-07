Об этом сообщил заместитель начальника Упрдор Москва–Нижний Новгород Денис Бажура

Об этом сообщил заместитель начальника Упрдор Москва–Нижний Новгород Денис БажураКапремонт федеральной трассы М-7 «Волга» в центральной части Покрова со 101 по 103 километр планируют начать в 2021-2022 годах. Об этом сообщил заместитель начальника Упрдор Москва–Нижний Новгород Денис Бажура. Ранее дорожники собирались начать работы в следующем году.Сейчас продолжают проектирование капремонта участка 101-103 км, пояснил Денис Бажура. В документацию вносят уточнения, связанные, в том числе и с пожеланиями местных жителей.Ремонт трассы в Покрове пройдёт в рамках большого капитального ремонта трассы М-7 «Волга» на 94-118 километрах. На сегодняшний день выполнено порядка 40% проекта. Отремонтировали мосты через реки Киржач, Топка, Вольга. Построили две разворотные петли.Сейчас основные работы проходят на подъездах к Покрову. В конце 2019 года планируют полностью завершить капремонт на участках с 99 по 101 и с 103 по 107 км. Здесь заменят покрытие, установят систему водоотвода и барьерное ограждение, обустроят остановки для общественного транспорта.