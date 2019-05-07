Полностью сгорела хозпостройка рядом с ним

Полностью сгорела хозпостройка рядом с нимВ центре Владимира сгорела хозпостройка рядом с кафедральным собором Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Пламя настолько высоко поднималось в небо, что очевидцам казалось, будто горит сам собор.Как рассказали в региональном МЧС, на улице Гоголя полностью выгорело нежилое здание на площади 60 квадратных метров. Огонь успел охватить все здание еще до приезда спасателей.В тушении пожара участвовали 23 человека на 8 спецмашинах. Огнеборцы выехали столь большой командой, чтобы не допустить распространения пожара на католическую церковь.