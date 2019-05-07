В том числе 52 ребёнка в возрасте до 17-ти лет

В том числе 52 ребёнка в возрасте до 17-ти летВ медицинские организации Владимирской области с начала сезона активности клещей по случаю присасывания этих насекомых обратилось 132 человека, в том числе 52 ребёнка в возрасте до 17-ти лет. За прошедшую неделю зарегистрировали 36 обращений, из них 18 детей. Наибольшее кол-во укусов было во Владимире, Александрове, Гусь-Хрустальном и Меленковском районах.Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружили.Исследования клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита проводят в лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Принести клеща на исследование можно по адресу: Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет 8, с 9 до 11 утра.Выезжая на природу, необходимо правильно одеть себя и своих детей: защитный костюм или приспособленную одежду, которая плотно прилегает к телу в районе воротника и обшлага; рубашка и куртка с длинными рукавами, которые у запястий укрепляют резинкой. Следует заправлять рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывать косынкой.