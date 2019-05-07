В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли Колорадо Эвеланш на домашнем льду в Денвере обыграл Сан-Хосе Шаркс со счетом 4:3. Лавины в основное время трижды вели в счете, но добиться успеха смогли только в овертайме.

В шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли "Колорадо Эвеланш" на домашнем льду в Денвере обыграл "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 4:3. "Лавины" в основное время трижды вели в счете, но добиться успеха смогли только в овертайме.У победителей встречи дубль оформил Джей Ти Комфер (39-я, 45-я минуты) и по разу голами отметились Тайсон Джост (25) и Габриэль Ландеског (63), а у гостей две шайбы забросил Марк-Эдуард Власик (35, 58) и единожды отличился Брент Бернс (40).Первые пять игр завершились тремя победами "Сан-Хосе" (5:2, 4:2, 2:1) и двумя викториями "Колорадо" (4:3, 3:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал ничейным – 3:3. Заключительный матч противостояния состоится в среду, 8 мая и пройдет на льду арены "SAP-центр" в Сан-Хосе.