Звезда сериала Вечный зов Юрий Смирнов пришел к телеведущему Борису Корчевникову. В студии программы Судьба человека актеру пришлось рассказать о давнем конфликте с сыном.

Звезда сериала "Вечный зов" Юрий Смирнов пришел к телеведущемуБорису Корчевникову. В студии программы "Судьба человека" актеру пришлосьрассказать о давнем конфликте с сыном.Юрий Николаевич рассказывал о любимых ролях, работе сименитыми кинематографистами и любимой жене, когда его рассказ прервал ведущий ток-шоу "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1" Борис Корчевников. Шоумен вынудил Смирнова рассказал о скандальнойситуации в семье.Актер признался, что в его доме давно нет мира. ЮрийНиколаевич конфликтует с единственным сыном – телережиссером Максимом Смирновым."С сыном у нас был суд. Это малоприятный, конечно, случай.Мать и брат пересмотрели завещание и все переписали на меня. Его это возмутило.Он удивился такому развитию событий. Не ожидал, что они так перевернутситуацию. В итоге он решил все выяснять юридическим путем и обратился в суд", —рассказал народный артист ведущему программы "Судьба человека".После Смирнов добавил, что сын с годами понял свою ошибку иотказался от своих претензий. Однако отношениям это не помогло. В душе артистаосталась незаживающая рана."Это было какое-то непонятное для меня несогласие взрослогочеловека, с двумя высшими образованиями", – заметил Юрий Николаевич в программеАртист полагает, что выправить ситуацию будет крайне сложно,ведь он так и не простил сына. Говорить о примирении еще рано. "Может быть, сгодами все изменится, но должно пройти время. Пока не будет шага с моейстороны, мы не помиримся", – сказал Юрий Смирнов ведущему ток-шоу