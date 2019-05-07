Звезда сериала Вечный зов Юрий Смирнов пришел к телеведущему
Борису Корчевникову. В студии программы Судьба человека актеру пришлось
рассказать о давнем конфликте с сыном.
Звезда сериала "Вечный зов" Юрий Смирнов пришел к телеведущему
Борису Корчевникову. В студии программы "Судьба человека" актеру пришлось
рассказать о давнем конфликте с сыном.
Юрий Николаевич рассказывал о любимых ролях, работе с
именитыми кинематографистами и любимой жене, когда его рассказ прервал ведущий ток-шоу "Судьба
человека" телеканала "Россия 1" Борис Корчевников. Шоумен вынудил Смирнова рассказал о скандальной
ситуации в семье.
Актер признался, что в его доме давно нет мира. Юрий
Николаевич конфликтует с единственным сыном – телережиссером Максимом Смирновым.
"С сыном у нас был суд. Это малоприятный, конечно, случай.
Мать и брат пересмотрели завещание и все переписали на меня. Его это возмутило.
Он удивился такому развитию событий. Не ожидал, что они так перевернут
ситуацию. В итоге он решил все выяснять юридическим путем и обратился в суд", —
рассказал народный артист ведущему программы "Судьба человека".
После Смирнов добавил, что сын с годами понял свою ошибку и
отказался от своих претензий. Однако отношениям это не помогло. В душе артиста
осталась незаживающая рана.
"Это было какое-то непонятное для меня несогласие взрослого
человека, с двумя высшими образованиями", – заметил Юрий Николаевич в программе
.
Артист полагает, что выправить ситуацию будет крайне сложно,
ведь он так и не простил сына. Говорить о примирении еще рано. "Может быть, с
годами все изменится, но должно пройти время. Пока не будет шага с моей
стороны, мы не помиримся", – сказал Юрий Смирнов ведущему ток-шоу