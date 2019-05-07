Певица вместе с семьей отправилась на курорт. Фото Натальи Подольской с пляжа вызвало оторопь. Девушке посоветовали срочно набрать вес.

Певица вместе с семьей отправиласьна курорт. Фото Натальи Подольской с пляжа вызвало оторопь. Девушке посоветовалисрочно набрать вес.Вместе с супругом ВладимиромПресняковым и сыном Темой артистка улетела на экзотический остров Маврикий. Наталья Подольская с удовольствием поделиласьснимками с отдыха в личном Instagram.Несмотря на то, что кадры,опубликованные звездой, получились очень живописными, виды курорта мало когозаинтересовали. В комментариях подписчики принялись обсуждать внешний видПодольской.На большинстве снимков вокалистказапечатлена вместе с сыном Артемом в ретро-купальнике с завышенной талией.Многие поклонники разглядели у артистки нездоровую худобу. Взволнованныеинтернет-обыватели попытались заставить Подольскую больше есть."Наталья, что-то вы сильнопохудели🙈 На отдыхе кушаете,а самое главное набирайтесьсил😁(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташенька,вы слишком худы. Не нужно своими фото подвигать молодежь к этому. Это все впрошлом. То, что вы сплртивны, это хорошо, но нужно кушать!! не только листьясалата", "У вас анарексия?", "Красавцы! А комментарии, каквсегда, огонь! То беременная, то анорексия 🤦‍♀️То животубери, то поешь нормально. Лююююдиии", "Танцующие ребрышки"👍😉, "Кожаи кости. Некрасивое фото, неужели не видно", "Что то мужне кормит не порядок 💖", – писали интернет-обыватели . Об этом сообщает .Несколько днейназад "Дни.ру" писали о том, что подписчики заподозрили вбеременности. Звезда опубликовала в личном микроблоге неудачный снимок, накотором ее живот кажется подросшим. Пользователи Сети высказали предположение,что в семье артистки скоро произойдет пополнение. Сегодня, 7 мая, стало ясно,что эти домыслы беспочвенны.