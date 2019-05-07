Певица вместе с семьей отправилась
на курорт. Фото Натальи Подольской с пляжа вызвало оторопь. Девушке посоветовали
срочно набрать вес.
Певица вместе с семьей отправилась
на курорт. Фото Натальи Подольской с пляжа вызвало оторопь. Девушке посоветовали
срочно набрать вес.
Вместе с супругом Владимиром
Пресняковым и сыном Темой артистка улетела на экзотический остров Маврикий. Наталья Подольская с удовольствием поделилась
снимками с отдыха в личном Instagram.
Несмотря на то, что кадры,
опубликованные звездой, получились очень живописными, виды курорта мало кого
заинтересовали. В комментариях подписчики принялись обсуждать внешний вид
Подольской.
На большинстве снимков вокалистка
запечатлена вместе с сыном Артемом в ретро-купальнике с завышенной талией.
Многие поклонники разглядели у артистки нездоровую худобу. Взволнованные
интернет-обыватели попытались заставить Подольскую больше есть.
"Наталья, что-то вы сильно
похудели🙈 На отдыхе кушаете,а самое главное набирайтесь
сил😁
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташенька,
вы слишком худы. Не нужно своими фото подвигать молодежь к этому. Это все в
прошлом. То, что вы сплртивны, это хорошо, но нужно кушать!! не только листья
салата", "У вас анарексия?", "Красавцы! А комментарии, как
всегда, огонь! То беременная, то анорексия 🤦♀️То живот
убери, то поешь нормально. Лююююдиии", "Танцующие ребрышки"👍😉, "Кожа
и кости. Некрасивое фото, неужели не видно", "Что то муж
не кормит не порядок 💖", – писали интернет-
обыватели . Об этом сообщает .
Несколько дней
назад "Дни.ру" писали о том, что подписчики заподозрили в
беременности. Звезда опубликовала в личном микроблоге неудачный снимок, на
котором ее живот кажется подросшим. Пользователи Сети высказали предположение,
что в семье артистки скоро произойдет пополнение. Сегодня, 7 мая, стало ясно,
что эти домыслы беспочвенны.