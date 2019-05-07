Знаменитость стала одной из многих, кто отреагировал на катастрофу, произошедшую с рейсом Москва – Мурманск 5 мая. На своей странице в Instagram Эвелина Бледанс возмутилась появившемся в Сети видео из аэропорта Шереметьево.

Знаменитость стала одной из многих, ктоотреагировал на катастрофу, произошедшую с рейсом Москва – Мурманск 5 мая. Насвоей странице в InstagramЭвелина Бледанс возмутилась появившемся в Сети видео из аэропорта Шереметьево.В ролике, вызвавшем всоцсетях большой резонанс, предположительно сотрудники воздушной гаванинаблюдают за тем, как горит совершивший жесткую посадку самолет Sukhoi Superjet 100. В это время они снимаюттрагедию, в которой заживо сгорели люди, на видео и цинично комментируютпроисходящее сквозь смех и нецензурные выражения.Из-за такого скотского вданной ситуации поведения людей на видео Бледанс просто взорвалась. "Сотрудники #шереметьево вы.... ???!!! Куда мы катимся, люди??!",– написала актриса в соцсети. Пользователи Instagramразделили ее праведный гнев."Чем больше узнаю людей,тем больше нравятся собаки", "Уволить всех, твари", "Уволить, без прававообще работать по этой профессии!", "А мы еще удивляемся, почему нетспасателей, пожарных. Да этим "людям" просто некогда их вызвать, лучше сниматьна телефон", "Я в шоке, это и есть конец света, люди хуже животных",– выразили свое возмущение фолловеры. А некоторые даже не поверили в то, чторолик настоящий – настолько шокировало их такое скотство.Отметим, в связи страгедией в аэропорту Шереметьево свои соболезнования родным и близким погибшихи пострадавших выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди нихАлла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Анастасия Волочкова и другие.Напомним, 5 маясамолет Sukhoi Superjet 100, следовавший , совершил жесткую посадку в . После этого лайнер загорелся. На борту находились 78 человек.В результате трагедии погиб 41 человек.