Бывшая спортсменка отправилась в гастрольный тур вместе с избранником. Анна Курникова и Энрике Иглесиас посетили Европу.

Бывшая спортсменка отправилась в гастрольный тур вместе с избранником. Анна Курникова и Энрике Иглесиас посетили Европу.В личном Instagram Курникова опубликовала пару снимков изсолнечной Италии. Именно туда ее возлюбленный Энрике Иглесиас приехал со своимконцертом "All the hits Live"."Люблю Италию", – сообщила пользователям Сети Анна. Меж темпоклонники на всех языках осыпали спортсменку комплиментами. Фанаты попросилиАнну выкладывать больше фото из путешествий.Отметим, что почитатели Иглесиаса остались довольнывыступлением любимца. Артист и его команда постарались сделать концерт наиболеезрелищным. В зале разместили две сцены, светодиодный экран в 500 квадратныхметров и множество звуковых и световых спецэффектов.Наследники Анны и Энрике, судя по всему, остались дома сняней. Добавим, что знаменитости не так давно стали родителями двойняшек: дочериЛюси и сына Николаса. Малышам недавно исполнился год.Знаменитая чета часто публикует фотографии наследников всоцсетях, выкладывает забавные видео с участием отпрысков. Интересно то, что до рождения детей скрывала беременность. О том, что спортсменка ипевец стали родителями, стало известно уже после появления двойняшек на свет.Напомним, и Энрике Иглесиас вместе уже более15 лет. Скрытные супруги никогда не делятся с общественностью подробностями своейсемейной жизни, эта пара не устраивает публичных скандалов и разборок, возможнов этом и кроится секрет долгих и гармоничных отношений.