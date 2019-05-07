Бывшая спортсменка отправилась в гастрольный тур вместе с избранником. Анна Курникова и Энрике Иглесиас посетили Европу.
Бывшая спортсменка отправилась в гастрольный тур вместе с избранником. Анна Курникова и Энрике Иглесиас посетили Европу.
В личном Instagram Курникова опубликовала пару снимков из
солнечной Италии. Именно туда ее возлюбленный Энрике Иглесиас приехал со своим
концертом "All the hits Live".
"Люблю Италию", – сообщила пользователям Сети Анна. Меж тем
поклонники на всех языках осыпали спортсменку комплиментами. Фанаты попросили
Анну выкладывать больше фото из путешествий.
Отметим, что почитатели Иглесиаса остались довольны
выступлением любимца. Артист и его команда постарались сделать концерт наиболее
зрелищным. В зале разместили две сцены, светодиодный экран в 500 квадратных
метров и множество звуковых и световых спецэффектов.
Наследники Анны и Энрике, судя по всему, остались дома с
няней. Добавим, что знаменитости не так давно стали родителями двойняшек: дочери
Люси и сына Николаса. Малышам недавно исполнился год.
Знаменитая чета часто публикует фотографии наследников в
соцсетях, выкладывает забавные видео с участием отпрысков. Интересно то, что до рождения детей скрывала беременность. О том, что спортсменка и
певец стали родителями, стало известно уже после появления двойняшек на свет.
Напомним, и Энрике Иглесиас вместе уже более
15 лет. Скрытные супруги никогда не делятся с общественностью подробностями своей
семейной жизни, эта пара не устраивает публичных скандалов и разборок, возможно
в этом и кроится секрет долгих и гармоничных отношений.