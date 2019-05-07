Ходят упорные слухи, что скандальное реалити теряет зрителей. Уберечь шоу Дом-2 от закрытия должны экс-участники.

Ходят упорные слухи, что скандальное реалити теряетзрителей. Уберечь шоу "Дом-2" от закрытия должны экс-участники.Сообщается, что накануне своего пятнадцатилетия нашумевший проектстолкнулся с серьезным падением рейтингов. Нынешние жители шоу "Дом-2" большенеинтересны публике.Осознав бедственное положение, продюсеры ТНТ решили пойти нахитрость. Поговаривают, что на телестройку вернутся ее бывшие участники,которые в свое время пользовались симпатией у зрителей.Об этом рассказали экс-жители "Дома-2" – 21-летняя Розалия Райсони 35-летний Андрей Шабарин. Пара покинула проект около года назад. Роза отметила,что на телестойке их и других звезд шоу очень ждут.Меж тем с решением вернуться на Поляну Шабарин и Райсон не спешат:они пытаются понять, как к их появлению на экране отнесутся поклонники. Добавим,что официального подтверждения этой информации пока нет.К слову, настоящие фанаты помнят, что нескольколет назад похожий слух уже ходил в Сети. На фоне сплетен о скором закрытии программыговорили о фильме, в котором снимутся легенды телестройки. Об этом сообщала другаязвезда реалити Екатерина Токарева, которую впоследствии обвинили в желании пропаритьсяза счет . Об этом сообщает .