Ходят упорные слухи, что скандальное реалити теряет
зрителей. Уберечь шоу Дом-2 от закрытия должны экс-участники.
Ходят упорные слухи, что скандальное реалити теряет
зрителей. Уберечь шоу "Дом-2" от закрытия должны экс-участники.
Сообщается, что накануне своего пятнадцатилетия нашумевший проект
столкнулся с серьезным падением рейтингов. Нынешние жители шоу "Дом-2" больше
неинтересны публике.
Осознав бедственное положение, продюсеры ТНТ решили пойти на
хитрость. Поговаривают, что на телестройку вернутся ее бывшие участники,
которые в свое время пользовались симпатией у зрителей.
Об этом рассказали экс-жители "Дома-2" – 21-летняя Розалия Райсон
и 35-летний Андрей Шабарин. Пара покинула проект около года назад. Роза отметила,
что на телестойке их и других звезд шоу очень ждут.
Меж тем с решением вернуться на Поляну Шабарин и Райсон не спешат:
они пытаются понять, как к их появлению на экране отнесутся поклонники. Добавим,
что официального подтверждения этой информации пока нет.
К слову, настоящие фанаты помнят, что несколько
лет назад похожий слух уже ходил в Сети. На фоне сплетен о скором закрытии программы
говорили о фильме, в котором снимутся легенды телестройки. Об этом сообщала другая
звезда реалити Екатерина Токарева, которую впоследствии обвинили в желании пропариться
за счет . Об этом сообщает .