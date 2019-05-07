По информации федеральной Авиалесоохраны, в настоящее время более половины всей площади контролируемых природных пожаров в России приходится на Забайкальский край. В Курганской области, где площадь охваченных огнем участков увеличилась в шесть раз, ситуация значительно осложнилась.

По информации федеральной Авиалесоохраны, в настоящее время более половины всей площади контролируемых природных пожаров в России приходится на Забайкальский край, площадь возгораний увеличилась там в три раза и достигла 301,3 тысячи гектара. В Курганской области, где площадь охваченных огнем участков увеличилась в шесть раз, ситуация значительно осложнилась.В течение минувших суток на территории России ликвидировано 175 лесных пожаров на площади 50,7 тысячи гектара. Сейчас непотушенными остаются 85 возгораний на площади почти 61,4 тысячи гектара, передает "Интерфакс".В то же время, в Амурской области площадь пожаров снижается: в настоящее время там действуют семь очагов на площади 9,6 тысячи гектара. Девять лесных пожаров продолжаются в Иркутской области, 27 участков горят в Красноярском крае, четыре возгорания зафиксированы в Туве (660 га).Борьбу с лесными пожарами ведут более 4 тысяч человек, задействовано почти 1000 единиц техники. К работам авиационному мониторингу и тушению огня привлечены 62 воздушных судна.В настоящее время на всей территории Курганской области и Забайкальского края, а также в трех районах Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации, в 48 субъектах введен особый противопожарный режим.