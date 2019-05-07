В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов испанская Барселона на выезде сыграет с английским Ливерпулем. Бывший нападающий красных, ныне форвард сине-гранатовых Луис Суарес поделился ожиданиями от возвращения на Энфилд.

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов испанская "Барселона" на выезде сыграет с английским "Ливерпулем". Бывший нападающий "красных", ныне форвард "сине-гранатовых" Луис Суарес поделился ожиданиями от возвращения на "Энфилд"."Мы знаем, как тяжело попасть в финал Лиги чемпионов, – приводит слова Суареса пресс-служба УЕФА. – Понимаем, что встречаемся с еще одним очень серьезным соперником, однако осознаем, что у нас есть свои козыри и мы способны выйти в финал".Суарес, защищавший цвета "Ливерпуля" с 2011 по 2014 год, вспомнил о былых временах: "После стольких ярких сезонов здесь для меня это, конечно, особенный матч. Я всегда буду благодарен "Ливерпулю" за это время. Я ношу другую форму, но у меня самые теплые воспоминания об игре на "Энфилде" и о моей карьере в "Ливерпуле".Первая игра противостояния завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0. "Мы добились хорошего результата в первом матче, но еще помним болезненные уроки прошлого года. Это у нас в голове. Здесь у "Ливерпуля" будет двенадцатый игрок в виде болельщиков. Это почти что еще один полноценный игрок. Мы должны быть осторожны".