Знаменитый телеведущий упрекнул зрителей за нападки на Микеллу Абрамову. Андрей Малахов считает, что 11-летняя победительница шоу Голос. Дети не заслужила такого отношения к себе.

Знаменитый телеведущий упрекнул зрителей за нападки на Микеллу Абрамову.Андрей Малахов считает, что 11-летняя победительница шоу "Голос. Дети" незаслужила такого отношения к себе.Шоумен встална сторону знаменитой семьи и решил поддержать девочку. Он обвинил телезрителейв отсутствии толерантности из-за того, что те обрушились на дочьАлсу. По мнению Малахова, такого негатива не заслуживает ни одинребенок на свете."Неужели11-летняя девочка (29 апреля Микелла Абрамова отметила день рождения)заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, аее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какойвообще ребенок это заслуживает?" – цитирует Андрея Малахова Своимобращением шоумен заткнул рты тем, кто и дальше собрался травить дочь Алсу.Телеведущийвыразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования в финалев ходе расследования. Как писали "Дни.ру", поклонники Алсуустроили в соцсетях акцию поддержки ее дочери Микеллы.Напомним, финал прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова набрала56,5% голосов зрителей. Она обошла Ержана Максима и Валерия Кузакова. РезультатМикеллы вызвал широкий резонанс и народное возмущение, из-за чего Первый каналобъявил о проведении проверки.