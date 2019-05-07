Знаменитый телеведущий упрекнул зрителей за нападки на Микеллу Абрамову.
Андрей Малахов считает, что 11-летняя победительница шоу Голос. Дети не
заслужила такого отношения к себе.
Знаменитый телеведущий упрекнул зрителей за нападки на Микеллу Абрамову.
Андрей Малахов считает, что 11-летняя победительница шоу "Голос. Дети" не
заслужила такого отношения к себе.
Шоумен встал
на сторону знаменитой семьи и решил поддержать девочку. Он обвинил телезрителей
в отсутствии толерантности из-за того, что те обрушились на дочь
Алсу. По мнению Малахова, такого негатива не заслуживает ни один
ребенок на свете.
"Неужели
11-летняя девочка (29 апреля Микелла Абрамова отметила день рождения)
заслуживает потоков грязи лишь за то, что родилась в семье знаменитой певицы, а
ее дедушка был вице-президентом "Лукойла"? Уважаемые взрослые, скажите, какой
вообще ребенок это заслуживает?" – цитирует Андрея Малахова Своим
обращением шоумен заткнул рты тем, кто и дальше собрался травить дочь Алсу.
Телеведущий
выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования в финале
в ходе расследования. Как писали "Дни.ру", поклонники Алсу
устроили в соцсетях акцию поддержки ее дочери Микеллы.
Напомним, финал прошел 26 апреля. Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова набрала
56,5% голосов зрителей. Она обошла Ержана Максима и Валерия Кузакова. Результат
Микеллы вызвал широкий резонанс и народное возмущение, из-за чего Первый канал
объявил о проведении проверки.