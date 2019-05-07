Манчестер Сити, ведущий борьбу за титул чемпиона в английской премьер-лиге, заявил о своих претензиях на нападающего Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймара. Горожане собираются предложить за звездного бразильца сумму порядка 150 миллионов евро.

"Манчестер Сити", ведущий борьбу за титул чемпиона в английской премьер-лиге, заявил о своих претензиях на нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара. "Горожане" собираются предложить за звездного бразильца сумму порядка 150 миллионов евро.Кроме того, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Don Balon, в придачу к обозначенной сумме представители "МанСити" готовы также отдать одного из своих игроков – либо Габриэля Жезуса, либо Бенжамена Менди, который большую часть сезона пропустил из-за травмы.Впрочем, сумма отступных за бразильца составляет порядка 222 миллионов евро – именно за такую сумму Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из испанской "Барселоны". За время выступлений в парижском клубе нападающий принял участие в 35 играх во всех турнирах, забив в них 32 гола.