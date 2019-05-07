Молодая фигуристка Евгения Медведева серьезно заболела. Печальную новость она сообщила на своей странице в Instagram.

Молодая фигуристка Евгения Медведева серьезно заболела. Печальную новость она сообщила на своей странице в Instagram.Несколько часов назад спортсменка разместила в Stories фотографию, на которой она лежит в постели и прикрывает лицо одеялом. "Заболеть в середине тура", – написала Евгения Медведева.Многие поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые пользователи принялись делиться полезными рецептами, которые, по их словам, помогут ей быстро вернуться в форму.Материал дополняется.