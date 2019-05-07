Кинорежиссер раскритиковал современные телешоу. Никита Михалков выступил с обличительной речью в новом выпуске интернет-проекта Бесогон.

Кинорежиссер раскритиковал современные телешоу. Никита Михалков выступил с обличительной речью в новом выпуске интернет-проекта "Бесогон".Кинорежиссер заявил, что чрезмерный просмотр скандальных телепередач о личной жизни звезд негативно влияет на моральный облик зрителя. Он перестает искренне сострадать чужому горю. Более того, зритель начинает получать удовольствие от того, что он наблюдает на экране."Мы теряем возможность ужасаться мерзким поступкам людей! У нас появляется желание смаковать чужую грязь, смаковать чужую подлость, смаковать чужую непорядочность", – поделился своими размышлениями артист. Он с ужасом отметил, что такая ситуация уже становится привычной, передает .Материал дополняется.