Синоптики прогнозируют, что утром в День Победы в Москве будет дождь, не исключена гроза и сильный ветер. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на 9 мая в Москве очень сложный прогноз, а помочь в этой ситуации может метеоавиация.

Синоптики прогнозируют, что утром в День Победы в Москве будет дождь, не исключена гроза и сильный ветер.Как рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на 9 мая в Москве "очень сложный прогноз".По его словам, погода начинает заметно меняться сегодня ночью. Начнется дождь, который усилится 8 мая.Этот день будет дождливый и облачный, возможны грозы и ветер до 13-18 метров в секунду, и осадки продлятся всю ночь на 9 мая, рассказал Вильфанд.По его словам, метеорологи пока не до конца уверены в прогнозе, но наиболее вероятно, что дожди в Москве будут идти до шести утра 9 мая, а затем они должны стихнуть.Однако не исключено, что осадки могут идти и до девяти утра, то есть практически совпасть по времени с парадом на Красной площади.Кроме того, столичные метеорологи не исключают и того, что утром в День Победы в столице будет гроза и порывы ветра до 13-18 метров в секунду.Что же касается второй половины дня 9 мая, то в Москве будет преимущественно облачно с прояснениями.При этом в дневные часы столбики термометров в московском регионе 8 и 9 мая будут подниматься до плюс 21-22 градусов.Вильфанд также отметил, что данный прогноз будет уточняться с учетом поступающей информации, и более точные данные для конкретной точки — главной площади страны – у синоптиков будут через сутки.Кроме того, по его словам, в такой ситуации оказать значительное влияние на погоду может метеоавиация. Тогда дожди могут пройти на подходах к столице и до центра Москвы дойдет существенно меньше осадков.Тем временем, 7 мая на Красной площади прошла генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 образцов военной техники, 74 самолета и вертолета, а всего в тренировке были задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, передает "Россия 24",