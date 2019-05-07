В минувший понедельник, 6 мая, в семье герцога и герцогини Сассекских произошло пополнение. К удивлению многих поклонников, Кейт Миддлтон и принц Уильям с опозданием поздравили новоиспеченных родителей.

В минувший понедельник, 6 мая, в семье герцога и герцогини Сассекских произошло пополнение. К удивлению многих поклонников, Кейт Миддлтон и принц Уильям с опозданием поздравили новоиспеченных родителей.Накануне принц Гарри сообщил поклонникам радостную новость: у него родился первенец. Он отметил, что сейчас его супруга и ребенок чувствуют себя хорошо. "Это был самый невероятный опыт, который я только мог себе представить", – поделился внук королевы в разговоре с журналистами.Через несколько часов после объявления пару поздравили герцог и герцогиня Кембриджские. Они опубликовали пост на странице в Instagram. "Мы с нетерпением ждем, когда сможем увидеть малыша", – написали представители и принца Уильяма.Многие пользователи обратили внимание на то, что поздравительное послание появилось через 10 часов после радостной новости. Они обрушились с критикой на запоздавших супругов. "Так поздно", – написал один пользователь. С ним согласился другой комментатор и предположил, что таким образом герцогиня Кембриджская решила выразить свое неуважение к бывшей актрисе.Напомним, что сейчас поклонники королевской семьи с нетерпением ждут, когда Меган Маркл и принц Уильям опубликуют первые фотографии малыша из официальной резиденции, сообщает Express.co.uk. Ранее стало известно, что бывшая актриса решила нарушить важную традицию и отказалась показать ребенка журналистам возле госпиталя.