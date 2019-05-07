Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Авиабаза Хмеймим в Сирии дважды за сегодняшний день была обстреляна из реактивных систем залпового огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Виктор Купчишин.Огонь велся из населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. В Минобороны отмечают, что обстановка в этой зоне резко обострилась: боевики обстреливают населенные пункты из минометов, реактивных систем залпового огня и артиллерийский орудий.Жертвы и разрушений на авиабазе нет: обстрелы были отражены дежурными силами ПВО. Точки запуска ракет подавлены авиацией Воздушно-космических сил России, а также артиллерийским огнем сирийской армии.В конце минувшей недели сообщалось, что боевики начали собираться на юге Идлибской зоны деэскалации. Есть вероятность, что террористы, объединяющиеся под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), намерены атаковать город Хама.