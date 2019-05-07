Мария Кожевникова наконец ответила на вопросы фанатов относительно малыша, который не так давно появился в ее семье. Популярная актриса призналась, что ей пришлось от него избавиться.

Мария Кожевникова наконец ответила на вопросы фанатов относительно малыша, который не так давно появился в ее семье. Популярная актриса призналась, что ей пришлось от него избавиться.В начале марта стало известно, что в семье Марии Кожевниковой случилось пополнение. Актриса завела для троих сыновей белоснежного померанского шпица. Маленький пушистый белый комочек буквально очаровал многочисленных подписчиков официальной странички Марии Кожевниковой в социальной сети Instagram, и они стали часто спрашивать актрису о питомце, заинтригованные тем, что та больше не публиковала его фотографий.Оказывается, артистке пришлось избавиться от малыша. Заявление Мария Кожевникова сделала в своем аккаунте. Она опубликовала видео, на котором запечатлела своего сына, нежно поглаживающего щенка. "Вы спрашиваете про нашу собачку. К сожалению, нам пришлось ее отдать, так как у старших детей началась аллергия", – объяснила расстроенная Мария Кожевникова.К счастью, совсем уж расставаться с щенком детям актрисы не пришлось. Оказалось, она пристроила собаку в добрые руки своих близких друзей. Речь идет о прославленном хоккеисте Владиславе Фетисове, который является крестным одного из сыновей артистки."Наш Пушистик растет и радуется! У него там веселая компания и он растет настоящим бандитом:) Мы к нему приезжаем и общаемся! Спасибо @lfetisova и Слава, что в Ваш дом открыты двери не только для близких людей, но и для братьев меньших! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поблагодарила Мария Кожевникова.