Выступление голландского Аякса в нынешней Лиге чемпионов, где клуб из Амстердама дошел до полуфинала, резко повысил акции отдельных игроков. Так 19-летнего капитана команды Маттейса де Лигта звали в Манчестер Юнайтед, но лидер Аякса отказался переезжать в Англию.

Выступление голландского "Аякса" в нынешней Лиге чемпионов, где клуб из Амстердама дошел до полуфинала, резко повысил акции отдельных игроков. Так 19-летнего капитана команды Маттейса де Лигта звали в "Манчестер Юнайтед", но лидер "Аякса" отказался переезжать в Англию.При этом для игрока своего возраста де Лигт мог стать рекордсменом по зарплате: как сообщает британское издание Mirror, манкунианцы были готовы предложить оборонцу 250 тыс. фунтов стерлингов в неделю (295 тыс. евро) или 13 "лимонов" в год. Сам трансфер принес бы "Аяксу" 60 млн фунтов или 70 млн евро.Футболист отклонил предложение и теперь "МЮ" предстоит искать новый вариант укрепления линии обороны. Возможно, каприз де Лигта был связан с тем, что интерес к его персоне проявляет испанская "Барселона" и он сам хотел бы сыграть в клубе, за который выступал его легендарный соотечественник Йохан Круифф.