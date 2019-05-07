На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция Парада Победы. В этом году в военном смотре принимают участие более 13 тысяч человек, 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.

На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция Парада Победы. В этом году в военном смотре принимают участие более 13 тысяч человек, 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.Пешая колонна сформирована из 35 расчетов. Впервые в параде примут участие батальон Московского университета МВД имени Кикотя, женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Жукова и кадеты Следственного комитета имени Александра Невского.Механизированную колонну традиционно возглавляет легендарный танк Т-34. По Красной площади также проедут "Тигры", "Тайфуны", машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков БМПТ, танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ."Впервые в параде принимают участие кабриолеты Aurus", — рассказали РИА Новости в Минобороны России.Также в репетиции парада участвуют самоходные пусковые установки ракетных комплексов "Искандер-М", системы залпового огня "Смерч", системы противовоздушной обороны "Тор-М2", "Бук-М2", "Панцири-М" и С-400.Для проведения тренировки воздушной части парада задействованы девять аэродромов в нескольких регионах. Всего в честь 74-й годовщины Победы над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна.