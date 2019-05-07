Дженнифер Лопес немного перестаралась, готовясь к роли в новом фильме. Звезда будет играть бывшую стриптизершу, так что ей пришлось серьезно заняться танцами на шесте. Теперь на атлетической фигуре актрисы не сходятся костюмы.

Дженнифер Лопес немного перестаралась, готовясь к роли в новом фильме. Звезда будет играть бывшую стриптизершу, так что ей пришлось серьезно заняться танцами на шесте. Теперь на атлетической фигуре актрисы не сходятся костюмы.Роль в драме "Дельцы" для 49-летней стала своеобразным вызовом. Голливудская звезда подошла к делу со всей ответственностью. Чтобы полностью соответствовать образу бывшей работницы стрип-клуба, Джей Ло серьезно занялась танцами на шесте и не вылезала из спортзала.Судя по всему, процесс увлек обладательницу застрахованной на круглую сумму филейной части – тем более, что помогал в тренировках ее жених Алекс Родригез. В итоге актриса получила стальной пресс и перекачанные ноги.К сожалению, костюмеры фильма никак не ожидали, что Джей наберет такую мышечную массу – и заготовленные наряды звезде оказались маловаты. Папарацци теперь на седьмом небе от счастья, только и успевают фотографировать сконфузившуюся Дженнифер Лопес, на которой трещит по швам очередное платье и лезет на свет нижнее белье.Поклонники звезде сочувствуют. Они уверены, что актриса, тщательно следящая за своим весом, не могла поправиться за время съемок. И винят во всем незадачливых костюмеров – которые, в отличие от Джей Ло, не справились со своими обязанностями, пишет Woman.ru.