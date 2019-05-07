Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя от фашистов в мае 1944 года. На сайте министерства посетители увидят оперативные сводки и журнал боевых действий Приморской армии.

Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя от фашистов в мае 1944 года. На сайте министерства посетители увидят оперативные сводки и журнал боевых действий Приморской армии.Также можно ознакомиться со схемой оборонительных сооружений Вермахта и редкими фотографиями, прочитать справки и статьи о кровопролитных боях за город. Минобороны впервые публикует снимки улиц Севастополя, которые помогут оценить масштаб разрушений.После освобождения в городе осталось всего семь зданий с крышами, а от довоенного населения в 112 тысяч — около 2 тысяч, отмечает телеканал "Россия 24".