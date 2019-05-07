В Волгограде следователи проводят проверку после трагедии, которая произошла 7 мая на железнодорожном вокзале Волгоград-1. Там во время производства монтажных работ по пусконаладке нового лифта получил удар по голове и скончался на месте директор ООО СП-Лифт.

В Волгограде следователи проводят проверку после трагедии, которая произошла 7 мая на железнодорожном вокзале "Волгоград-1". Там во время производства монтажных работ по пусконаладке нового лифта получил удар по голове и скончался на месте директор ООО "СП-Лифт".По предварительным данным, во время ЧП была нарушена техника безопасности.Следователи уже провели осмотр места происшествия, сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК РФ.