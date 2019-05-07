Злоумышленники сообщили пенсионеру, что в ходе движения он поцарапал кузов их машины и стал виновником ДТП...

Оперуполномоченные УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово задержали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве в отношении 84-летнего пенсионера.В территориальный отдел полиции обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что ехал на своем автомобиле в Московскую область. На трассе его автомобиль догнала другая машина, и водитель жестами попросил остановиться. Из машины вышли двое и сообщили пенсионеру, что в ходе движения он поцарапал кузов их машины и стал виновником ДТП. У пожилого мужчины потребовали 300 тысяч рублей на ремонт. Пенсионер отдал злоумышленникам 100 тысяч и сообщил, что остальные денежные средства хранятся на сберегательной книжке. Один из мужчин сел с пенсионером в машину, и они поехали в отделение банка, где потерпевший снял со счета 200 тысяч рублей и передал незнакомцам, после чего они скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на 9-й Парковой улице. Ими оказались 23-летний житель Московской области и 25-летний житель столицы.По данному факту следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73