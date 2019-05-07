В беседе Любовь Скрипниченко с удовольствием вспомнила и рассказала о самых ярких моментах своей жизни, отданной служению народу, Закону и государству...

Вместе с начальником УВД по ЗАО поздравить ветерана Великой Отечественной войны Любовь Федоровну Скрипниченко приехали: помощник начальника УВД по ЗАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Руслан Ермаков, сотрудники УВД по ЗАО, представители Совета ветеранов и Женсовета Западного округа.В беседе за чаем Любовь Федоровна с удовольствием вспоминала и рассказывала о самых ярких моментах своей жизни, отданной служению народу, Закону и государству. Андрей Пучков с интересом рассматривал альбом хозяйки дома с фотографиями, отразившими самые знаменательные вехи ее жизненного пути.После окончания 8-ми классов в 1939 году, недолго проработав разнорабочей во Всесоюзной Библиотеке имени Ленина, Любовь Федоровна добровольно поступила на службу в милицию на должность милиционера 1 отряда охраны метрополитена г. Москвы.В тяжелые военные годы трудилась в органах внутренних дел на одном из самых ответственных участков службы и обеспечивала безопасность стратегического объекта города. Ведь метро во время Великой Отечественной войны являлось основным объектом гражданской обороны, бомбоубежищем, местом развертывания госпиталей и дислокации населения.Отучившись в межобластной Свердловской школе милиции, Любовь Скрипниченко продолжила службу участковым уполномоченным 2 и 4 отрядов охраны метрополитена и 57 отделения милиции г. Москвы. В 98 отделении столичной милиции занималась учетной работой, затем более 17 лет проработала участковым уполномоченным по детской работе в 75 отделении милиции, занимаясь профилактикой детских и подростковых правонарушений.С удивительной настойчивостью она стремилась к получению знаний. Будучи уже взрослым, состоявшимся и заслуженным сотрудником, лишь в 1966 году Любовь Федоровна доучилась и закончила 10 классов.За свой безупречный и достойный жизненный путь Любовь Федоровна Скрипниченко была неоднократно удостоена государственных наград: медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За оборону Москвы» и другими юбилейными медалями. Ее служба в милиции отмечена медалями за выслугу лет «За безупречную службу».С каждым годом наших дорогих ветеранов остается все меньше. Они уходят, оставляя в наших сердцах память о подвиге, о Великой победе над немецко-фашистскими захватчиками. Оставшимся немногим сотрудники полиции Западного округа стараются оказать знаки внимания, навещать их, подбадривать и помогать в решении повседневных вопросов.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93