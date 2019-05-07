Избранный президент Украины Владимир Зеленский заверил, что продолжит политику своего предшественника Петра Порошенко и анонсировал встречу с уходящим главой государства. Между тем нынешний лидер Незалежной приготовил для своего неопытного сменщика ряд сюрпризов, которые значительно осложнят пребывание комика во власти.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заверил, что продолжит политику своего предшественника Петра Порошенко и анонсировал встречу с уходящим главой государства. Между тем нынешний лидер Незалежной приготовил для своего неопытного сменщика ряд "сюрпризов", которые значительно осложнят пребывание комика во власти.До вступления Зеленского в должность Порошенко ускореннымитемпами расставил на ключевые посты верных людей, чтобы актеру было сложнее ихсменить. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил политолог Олег Соскин.По словам эксперта, уходящий президент пытается максимальноосложнить жизнь будущему, создавая заточенную под себя кадровую вертикаль."Чтобы, фактически, новый президент оказался в чрезвычайно сложнойкадровой ситуации, когда расставлены новые кадры, и нужно объяснять, зачем ихснимать", – пояснил аналитик.Справиться с этим вызовом Зеленскому будет непросто, уверенСоскин. "То, что он (Порошенко. – Прим. ред.) сейчас делает – эторасставляет мины-ловушки, такие своеобразные капканы для на кадровомполе", – заключил политолог.Несмотря на это, создается впечатление, что новый украинскийлидер доверяет уходящему президенту и намерен с ним сотрудничать. На днях визбирательном штабе Зеленского объявили, что избранный глава государствапродолжит внешнеполитический курс предшественника. Речь идет о вступлении вНАТО и Евросоюз.Кроме того, стало известно, что Зеленский договорился вближайшее время встретиться с Порошенко. Видимо, для передачи опыта.При этом , еще не вступив в должность, отметилсянесколькими хамскими выпадами в адрес Москвы. Избранный президент резко отреагировална упрощение получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганскойреспублик. По мнению юмориста, желать российский паспорт могут только те, ктопопал под влияние пропаганды.