Избранный президент Украины Владимир Зеленский заверил, что продолжит политику своего предшественника Петра Порошенко и анонсировал встречу с уходящим главой государства. Между тем нынешний лидер Незалежной приготовил для своего неопытного сменщика ряд сюрпризов, которые значительно осложнят пребывание комика во власти.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заверил, что продолжит политику своего предшественника Петра Порошенко и анонсировал встречу с уходящим главой государства. Между тем нынешний лидер Незалежной приготовил для своего неопытного сменщика ряд "сюрпризов", которые значительно осложнят пребывание комика во власти.
До вступления Зеленского в должность Порошенко ускоренными
темпами расставил на ключевые посты верных людей, чтобы актеру было сложнее их
сменить. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил политолог Олег Соскин.
По словам эксперта, уходящий президент пытается максимально
осложнить жизнь будущему, создавая заточенную под себя кадровую вертикаль.
"Чтобы, фактически, новый президент оказался в чрезвычайно сложной
кадровой ситуации, когда расставлены новые кадры, и нужно объяснять, зачем их
снимать", – пояснил аналитик.
Справиться с этим вызовом Зеленскому будет непросто, уверен
Соскин. "То, что он (Порошенко. – Прим. ред.) сейчас делает – это
расставляет мины-ловушки, такие своеобразные капканы для на кадровом
поле", – заключил политолог.
Несмотря на это, создается впечатление, что новый украинский
лидер доверяет уходящему президенту и намерен с ним сотрудничать. На днях в
избирательном штабе Зеленского объявили, что избранный глава государства
продолжит внешнеполитический курс предшественника. Речь идет о вступлении в
НАТО и Евросоюз.
Кроме того, стало известно, что Зеленский договорился в
ближайшее время встретиться с Порошенко. Видимо, для передачи опыта.
При этом , еще не вступив в должность, отметился
несколькими хамскими выпадами в адрес Москвы. Избранный президент резко отреагировал
на упрощение получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской
республик. По мнению юмориста, желать российский паспорт могут только те, кто
попал под влияние пропаганды.