В скандальном деле футболиста питерского Зенита Александра Кокорина, который вместе с краснодарцем Павлом Мамаевым может быть осужден за две драки в центре Москвы, возникла интересная коллизия: нападающий может вместе с тюремным сроком получить медаль чемпиона России.

В скандальном деле футболиста питерского "Зенита" Александра Кокорина, который вместе с краснодарцем Павлом Мамаевым может быть осужден за две драки в центре Москвы, возникла интересная коллизия: нападающий может вместе с тюремным сроком получить медаль чемпиона России.Как уже сообщали 33Live.RuRu, "Зенит" досрочно завоевал звание победителя турнира премьер-лиги и во время предстоящего матча с ЦСКА команде будут вручены золотые медали чемпионов страны.При этом ранее регламент предусматривал, что обладателем награды может стать только тот игрок, который провел определенное число игр в турнире – чаще всего речь шла о 50% матчей и более. Теперь же согласно регламенту, чемпион России получит 40 медалей от Российского футбольного союза и сам клуб будет решать, кому их вручить."Кому вручать медали, решать "Зениту", — цитирует издание "Спорт-экспресс" директора по связям с общественностью РПЛ Сергея Алексеева. – Если клубу потребуются дополнительные медали, он их закажет и оплатит сам. Решение о списке награждаемых принимает руководство клуба".Стоит напомнить, что "Зенит" не отказывался от Кокорина несмотря на всю скандальность ситуации с драками. Более того, официальные лица клуба, включая главного тренера Сергея Семака не раз заявляли, что рассчитывают на игрока в будущем. И сейчас калькой этих отношений может стать именно факт вручения Кокорину награды за чемпионат страны, в котором он провел до попадания в СИЗО 3 матча