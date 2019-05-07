Ему не понравилось «жестокое» задержание

Ему не понравилось «жестокое» задержаниеМужчина обратился в суд с исковым заявлением к УМВД России по Владимирской области. Он хотел возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред.В обоснование исковых требований мужчина указал, что в сентябре 2017 года на перекрестке трассы «М-7 Волга» и Суздальского проспекта во Владимире его задержали правоохранители, которые разбили лобовое стекло автомобиля Mazda и нанесли ему побои. По словам истца, сотрудник полиции неправомерно завладел машиной и после задержания на ней проехал в отделение. Мужчина просил суд взыскать с полицейских 50 тысяч руб.Представитель УМВД России по Владимирской области, возражая против заявленных исковых требований, пояснила, что у правоохранителей имелась оперативная информация о распространении истцом наркотиков на территории области.Сотрудники полиции преследовали автомобиль «Мазда», под управлением мужчины, скрывшийся от них в Ковров. При остановке машины на светофоре, водитель отказался выйти и заблокировал двери. Правоохранитель разбил боковое стекло, задержал автомобилиста и пассажира. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Приговором Ленинского районного суда признали виновным, назначили 8 лет тюрьмы.Действия сотрудников полиции не были признаны противоправными, а повреждение стекла находится в причинно-следственной связи с пресечением преступления.В удовлетворении иска было отказано.