Телезрители запустили акцию в поддержку Микеллы Абрамовой. Они призывают вступиться за победившую на шоу Голос. Дети наследницу певицы.

Телезрители запустили акцию в поддержку Микеллы Абрамовой. Они призываютвступиться за победившую на шоу "Голос. Дети" наследницу певицы.Пока всес нетерпением ждут результатов проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети",неравнодушные пользователи Сети решили действовать. В официальной группе певицы Алсу"ВКонтакте" и на фанатской страничке в Instagram эти люди поддерживают МикеллуАбрамову.Зрители запустилив соцсетях акцию: "Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу,выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами #ЯПротивТравли#МойГолосЗаМикеллу", – гласит призыв поклонников Алсу. Поэтим двум хештегам уже более 700 публикаций.Отметим, что семьяпобедительницы шестого сезона шоу "Голос. Дети" не комментирует громкийскандал. В соцетях и на сайтах под каждой новостью о дочери Алсу – сотни возмущенных и даже оскорбительных комментариев.Многие считают, что Микелла Абрамова победила нечестно.В свою очередь руководство Первогоканала решило не комментировать промежуточные итоги проверки голосованияв финале Никак не реагирует телеканали на информацию, появившуюся по этому поводу в СМИ, передаетНапомним, ранееПервый канал начал собственное расследование итогов финала,поскольку высокий результат дочери Алсу показался многим слишком высоким. Микелла Абрамова набрал 56,5% голосов.