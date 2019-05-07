Телезрители запустили акцию в поддержку Микеллы Абрамовой. Они призывают
вступиться за победившую на шоу Голос. Дети наследницу певицы.
Телезрители запустили акцию в поддержку Микеллы Абрамовой. Они призывают
вступиться за победившую на шоу "Голос. Дети" наследницу певицы.
Пока все
с нетерпением ждут результатов проверки голосования в финале шоу "Голос. Дети",
неравнодушные пользователи Сети решили действовать. В официальной группе певицы Алсу
"ВКонтакте" и на фанатской страничке в Instagram эти люди поддерживают Микеллу
Абрамову.
Зрители запустили
в соцсетях акцию: "Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу,
выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами #ЯПротивТравли
#МойГолосЗаМикеллу", – гласит призыв поклонников Алсу. По
этим двум хештегам уже более 700 публикаций.
Отметим, что семья
победительницы шестого сезона шоу "Голос. Дети" не комментирует громкий
скандал. В соцетях и на сайтах под каждой новостью о дочери Алсу – сотни возмущенных и даже оскорбительных комментариев.
Многие считают, что Микелла Абрамова победила нечестно.
В свою очередь руководство Первого
канала решило не комментировать промежуточные итоги проверки голосования
в финале Никак не реагирует телеканал
и на информацию, появившуюся по этому поводу в СМИ, передает
Напомним, ранее
Первый канал начал собственное расследование итогов финала,
поскольку высокий результат дочери Алсу показался многим слишком высоким. Микелла Абрамова набрал 56,5% голосов.