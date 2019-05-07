Солдат НАТО с гранатомётом залез на памятник воинам Великой Отечественной войны в эстонском городе Силламяэ. Об этом сообщил в Фейсбуке депутат местного горсобрания.

Солдат НАТО с гранатомётом залез на памятник воинам Великой Отечественной войны в эстонском городе Силламяэ. Об этом сообщил в Фейсбуке депутат местного горсобрания.Сейчас силы альянса находятся в стране на учениях "Весенний шторм-2019". Поступок солдата увидели местные жители, после чего они вызывали полицию. Какую из армий стран НАТО он представляет — пока неизвестно. Неясно также, какие меры последуют.Но, как сообщает телеканал "Россия 24", со ссылкой на полицейских — безнаказанным поступок не останется.