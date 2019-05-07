Заводской районный суд Кемерова приступит к рассмотрению дела о пожаре в ТЦ Зимняя вишня по существу 16 мая.

Заводской районный суд Кемерова приступит к рассмотрению дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" по существу 16 мая."Предстоит опросить 500 потерпевших, 123 свидетеля, не считая подсудимых", — сообщил судья Николай Быданцев, выступая на первом заседании по этому процессу, передает РИА Новости.Страшный пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.На скамье подсудимых оказались 7 человек: Юлия Богданова (гендиректор ТЦ), Георгий Соболев (глава компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ), Надежда Судденок (управляющая), Игорь Полозиненко (глава компании, обслуживавшей систему пожарной безопасности), Александр Никитин (сотрудник компании, отвечавшей за монтаж и исправность пожарной сигнализации), Сергей Антюшин (охранник ТЦ) и Сергей Генин (начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2).На месте сгоревшего торгового центра в Кемерове решено разбить памятный сквер. Его открытие запланировано на 1 сентября.