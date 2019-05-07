Американские специалисты провели исследование и пришли к неутешительным выводам. Выяснилось, что солнцезащитный крем может навредить здоровью.

Американские специалисты провели исследование и пришли кнеутешительным выводам. Выяснилось, что солнцезащитный крем может навредитьздоровью.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктови медикаментов США (FDA) выяснило, что безопасной является концентрацияоксибензона в крови – не выше 0,5 нанограмм на миллилитр. Оксибензон – это вещество, поглощающееультрафиолетовые лучи, а также канцероген, который может разрушать гормоны вчеловеческом организме.В проведенном FDAисследовании приняли участие 23 добровольца. Они использовали солнцезащитныесредства по инструкции на этикетках.Результаты анализа кровиучастников эксперимента показали, что использованиепривело к повышению концентрации оксибензона по сравнению с нормой. В крови испытуемыхона достигала 209,6 нанограмм на миллилитр, сообщает Daily Mail.Несмотря надоказанные преимущества солнцезащитного крема, американские ученые подчеркнуливажность выбора безопасных средств защиты от солнечной активности. Ониподчеркнули, что их исследование вовсе не призывает прекратить использовать. В основном, эти средства используются большей частьюнаселения и эффективно помогают снизить риск развития рака кожи.