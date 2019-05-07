Американские специалисты провели исследование и пришли к
неутешительным выводам. Выяснилось, что солнцезащитный крем может навредить
здоровью.
Американские специалисты провели исследование и пришли к
неутешительным выводам. Выяснилось, что солнцезащитный крем может навредить
здоровью.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США (FDA) выяснило, что безопасной является концентрация
оксибензона в крови – не выше 0,5 нанограмм на миллилитр. Оксибензон – это вещество, поглощающее
ультрафиолетовые лучи, а также канцероген, который может разрушать гормоны в
человеческом организме.
В проведенном FDA
исследовании приняли участие 23 добровольца. Они использовали солнцезащитные
средства по инструкции на этикетках.
Результаты анализа крови
участников эксперимента показали, что использование
привело к повышению концентрации оксибензона по сравнению с нормой. В крови испытуемых
она достигала 209,6 нанограмм на миллилитр, сообщает Daily Mail.
Несмотря на
доказанные преимущества солнцезащитного крема, американские ученые подчеркнули
важность выбора безопасных средств защиты от солнечной активности. Они
подчеркнули, что их исследование вовсе не призывает прекратить использовать
. В основном, эти средства используются большей частью
населения и эффективно помогают снизить риск развития рака кожи.