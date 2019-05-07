Самые полезные продукты можно выращивать дома. Медии составили перечень из пяти видов зелени, которые обладают уникальными свойствами.

Самые полезные продукты можно выращивать дома. Медии составили перечень из пяти видов зелени, которые обладают уникальными свойствами.Пять самых , занявших верхние строчки оубликованного врачами рейтинга – это распространенная и недорогая зелень, столь любимая россиянами. Их можно вырастить в каждой квартире.Первое место врачи единогласно отдали укропу. Этот полезный продукт положительно влияет на желудочно-кишечный тракт. Укроп улучшает пищеварение и способствует образованию кровяных телец в организме.Петрушка, оказавшаяся на втором месте, содержит огромное количество витамина С. Далее следует сельдерей – он богат протеином и полезными веществами для правильной работы кишечника и поджелудочной железы. Он, вдобавок, предотвращает стресс и активизирует концентрацию внимания.Зелень не только помогает правильному функционированию организма, но и борется с вирусами. В пятерке самых оказались фенхель и руккола. Как пишет , они способствуют метаболизму и уничтожают агрессоров.Ранее сообщалось, что диетологи включили в число хлеб. Специалисты отметили, что этот продукт является источником клетчатки, сложных углеводов и витаминов группы B.