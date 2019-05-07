Аномальное голосование в финале шоу Голос. Дети велось из нескольких регионов. Предварительные итоги проверки показывают, что за дочь певицы Алсу особенно активно посылали СМС из пяти областей.

Аномальное голосование в финале шоу "Голос. Дети" велось из нескольких регионов. Предварительные итоги проверки показывают, что за дочь певицы Алсу особенно активно посылали СМС из пяти областей.Проверка итогов голосования в финальном выпуске шоу "Голос. Дети", которое завершилось скандалом, еще продолжается. Однако уже известно, что особенно активно голоса за дочь Алсу Микеллу Абрамову отправляли из Москвы и Подмосковья, а также Курской, Калининградской и Кировской областей.Для проверки результатов голсоования Первый канал привлек сотруничающую с Интерполом компанию Group-IB. Эксперты определяют, имели ли место накрутки, а также оценивают информационную безопасность системы подсчета голосов. Все это займет около месяца, однако некоторые подробности сообщили "Ленте.ру" сотрудники компании на условиях анонимности.