Ночные волки направляются в Берлин. Мотомаршрут проходит по территориям стран СНГ и Европейского Союза. По пути российские байкеры сделали несколько остановок. Сейчас они находятся в Праге. Главное мероприятие акции проходит на Ольшанском кладбище, где находятся могилы 460 советских солдат.

"Ночные волки" направляются в Берлин. Мотомаршрут проходит по территориям стран СНГ и Европейского Союза. По пути российские байкеры сделали несколько остановок. Сейчас они находятся в Праге.Четвертый год подряд, в первые дни мая, колонна российских байкеров в рамках акции "Дороги Победы" приезжает в столицу Чехии. В этом году прибыло более 150 мотоциклистов из России и еще сотня европейцев, которые присоединились к ним во время мотопробега. Главное мероприятие акции проходит на Ольшанском кладбище, где находятся могилы 460 советских солдат. Байкеры почтили память воинов-освободителей и возложили венки к памятнику красноармейцев."Наша задача – сохранить историю о том, что было 74 года назад во времена войны, сохранить историю о подвиге. И, самое главное, чтобы эти уроки истории остались для будущих поколений", – рассказал президент проекта "Дороги Победы – на Берлин" Андрей Бобровский."В той ситуации, в которой сейчас находятся политика и общество, я считаю данную акцию еще более важной. Разумеется, мы пришли поклониться 134 тысячам красноармейцев, которые освободили Чехословакию. Если бы нас не освободили, мы бы здесь сегодня не стояли. Это важно еще и потому, что в последнее время искажается история, а этого не должно случиться", – выразил свою точку зрения депутат Парламента Чешской Республики, участник акции "Дороги Победы" Ярослав Фолдына.Попытки подкорректировать историю в сегодняшней Европе действительно не редкость. Староместская ратуша со знаменитыми часами Орлой – одна из главных достопримечательностей Праги. Еще в мае 1946 года на ней была установлена мемориальная доска в честь освобождения города 1-м Украинским фронтом под командованием маршала Конева.Но после реконструкции ратуши мемориальная доска исчезла. Сегодня на ее месте остались лишь четыре крепежных болта. Как сообщили нам в мэрии Праги, доска будет передана в военный музей."Это решение основано на предыдущей политической ситуации. Причем долгое время в СМИ говорилось о том, что не все данные, указанные на памятной доске, являются правдивыми. Именно поэтому мы решили передать ее в собственность музея", – прокомментировал пресс-секретарь мэрии Праги Тадеуш Провазник.Сам памятник Маршалу-освободителю Коневу хулиганы неоднократно обливали цветной краской. А в прошлом году, после реконструкции, власти Праги изменили мемориальную надпись, добавив, в том числе, информацию об участии маршала Конева в событиях 1968 года. Исторических подтверждений этому факту нет."Последние годы, к сожалению, русофобские всплески и неуважительное отношение к памятникам героев, освободившим Чехословакию, не обошли стороной и эту страну. Надеюсь, что в тесном взаимодействии с Чешской Республикой нам удастся преодолеть эту негативную тенденцию. При этом мы исходим из того, что большинство чехов все-таки с неприятием и отторжением относятся к подобным инцидентам", – поделился чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Чешской Республике Александр Змеевский.Во время освободительных боев в Чехословакии погибло более 140 тысяч советских воинов. Сохранение памяти об их подвиге — это основа для нашего общего мирного будущего.