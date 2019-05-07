Первенец герцога и герцогини Сассекских должен принести мир королевской семье. На сына Меган Маркл и принца Гарри возлагают большие надежды.

Первенец герцога игерцогини Сассекских должен принести мир королевской семье. На сына Меган Маркли принца Гарри возлагают большие надежды.Многие поклонникиавгустейшей четы уверены, что малыш пришел в этот мир с особой миссией. Наследник МеганМаркл должен положить конец затяжному конфликту в доме британской королевы.Поговаривают, что супругапринца Уильяма – герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, мягко говоря,недолюбливает Меган. Слишком уж разные жены у внуков монарха. Якобы Марклраздражает родственницу упрямством и привычкой пренебрежительнообщаться с прислугой. Более того, ходят слухи, что отношения Гарри и Уильяма дали трещину именно из-за разногласий между герцогинями.Отметим, что несмотря наразлад, Миддлтон и ее супруг первыми поздравили родственников с долгожданнымпополнением. Трогательнее сообщение было опубликовано в официальном аккаунтемонаршего семейства Kensington Royal в Instagram. В своем обращении кновоиспеченным родителям Кейт и Уильям подчеркнули, что с нетерпением ждутвстречи с новорожденным племянником.Возможно, малыш станет связующим звеном между враждующими родственниками. Ведь у теперь появилоськое-что общее с Кейт Миддлтон. Опытная многодетная мать может многому научить новоиспеченнуюродительницу. Более того, дети герцогини Кембриджской в будущем могут стать хорошими друзьями двоюродному брату. Например, маленькийпринц Луи всего на год старше первенца . Об этом сообщает News.com.