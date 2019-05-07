Первенец герцога и
герцогини Сассекских должен принести мир королевской семье. На сына Меган Маркл
и принца Гарри возлагают большие надежды.
Первенец герцога и
герцогини Сассекских должен принести мир королевской семье. На сына Меган Маркл
и принца Гарри возлагают большие надежды.
Многие поклонники
августейшей четы уверены, что малыш пришел в этот мир с особой миссией. Наследник Меган
Маркл должен положить конец затяжному конфликту в доме британской королевы.
Поговаривают, что супруга
принца Уильяма – герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, мягко говоря,
недолюбливает Меган. Слишком уж разные жены у внуков монарха. Якобы Маркл
раздражает родственницу упрямством и привычкой пренебрежительно
общаться с прислугой. Более того, ходят слухи, что отношения Гарри и Уильяма дали трещину именно из-за разногласий между герцогинями.
Отметим, что несмотря на
разлад, Миддлтон и ее супруг первыми поздравили родственников с долгожданным
пополнением. Трогательнее сообщение было опубликовано в официальном аккаунте
монаршего семейства Kensington Royal в Instagram. В своем обращении к
новоиспеченным родителям Кейт и Уильям подчеркнули, что с нетерпением ждут
встречи с новорожденным племянником.
Возможно, малыш станет связующим звеном между враждующими родственниками. Ведь у теперь появилось
кое-что общее с Кейт Миддлтон. Опытная многодетная мать может многому научить новоиспеченную
родительницу. Более того, дети герцогини Кембриджской в будущем могут стать хорошими друзьями двоюродному брату. Например, маленький
принц Луи всего на год старше первенца . Об этом сообщает News.com.