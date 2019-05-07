Раздвигать бетонные плиты и ступени пришлось бригаде новосибирских спасателей - иначе добраться до спрятавшейся под входом в подъезд кошки не было возможности. Процедуру принудительного вызволения животного сняли на видео.

Раздвигать бетонные плиты и ступени пришлось бригаде новосибирских спасателей — иначе добраться до спрятавшейся под входом в подъезд кошки не было возможности. Процедуру принудительного вызволения животного сняли на видео.Описанные события произошли вечером 6 мая на улице Объединения. Со слов хозяйки, кошка выпала из окна квартиры на пятом этаже, а после приземления тут же юркнула в щель между ступенями и фактически оказалась в ловушке. На протяжении пары часов местные жители пытались выманить питомца, но тот был так напуган, что и не думал приближаться к людям.Спасателям пришлось пустить в дело гидравлическое оборудование, чтобы приподнять бетонную плиту на входе и отодвинуть ступени. Один из членов бригады пробрался внутрь и поймал животное. Мяукавшую кошку тут же передали хозяйке.