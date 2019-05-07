Уходящего президента Украины Петра Порошенко ждет незавидная участь. Эксперты утверждают, что потерпевший сокрушительное поражение на выборах глава государства по-прежнему очень опасен. Во избежание неприятностей лидера Незалежной необходимо отправить за решетку.

Уходящего президента Украины Петра Порошенко ждет незавидная участь. Эксперты утверждают, что потерпевший сокрушительное поражение на выборах глава государства по-прежнему очень опасен. Во избежание неприятностей лидера Незалежной необходимо отправить за решетку.Бывший заместитель генерального прокурора Украины РенатКузьмин уверен: Порошенко сегодня опасен, как никогда. По его словам, уходящийглава государства через подконтрольный парламент может заблокировать работунового президента Владимира Зеленского, а затем через обвинения всотрудничестве с Россией потребовать его импичмента.Юрист не исключает, что Порошенко попытается создать вВерховной раде новую мощную фракцию и сделать из Зеленского "английскуюкоролеву" – главу государства без реальных полномочий. Чтобы этого недопустить, Кузьмин дал пару советов избранному президенту.Прежде всего, уверен бывший заместитель генпрокурора,необходим арест , его соратника, генпрокурора Юрия Луценко, атакже всех подконтрольных им силовиков. "Суды над ними должны бытьпубличными и быстрыми", – написал Кузьмин в своем блоге.Также необходим скорейший роспуск Верховной рады иназначение внеочередных парламентских выборов, уверен юрист. "Порошенко иего соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новуюРаду", – подчеркнул Кузьмин.Петр Порошенко последнее время ведет себя странно. Вовторник, 7 мая, проигравший президент не явился на допрос в Генпрокуратуру поделу о событиях на майдане зимой 2014 года. Это уже не первый раз, когда лидерНезалежной игнорирует вызовы в ведомство.В Генпрокуратуре не исключили, что придется доставитьна допрос силой. Но это возможно лишь после истечения срока егополномочий во второй половине мая.