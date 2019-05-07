Уходящего президента Украины Петра Порошенко ждет незавидная участь. Эксперты утверждают, что потерпевший сокрушительное поражение на выборах глава государства по-прежнему очень опасен. Во избежание неприятностей лидера Незалежной необходимо отправить за решетку.
Уходящего президента Украины Петра Порошенко ждет незавидная участь. Эксперты утверждают, что потерпевший сокрушительное поражение на выборах глава государства по-прежнему очень опасен. Во избежание неприятностей лидера Незалежной необходимо отправить за решетку.
Бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат
Кузьмин уверен: Порошенко сегодня опасен, как никогда. По его словам, уходящий
глава государства через подконтрольный парламент может заблокировать работу
нового президента Владимира Зеленского, а затем через обвинения в
сотрудничестве с Россией потребовать его импичмента.
Юрист не исключает, что Порошенко попытается создать в
Верховной раде новую мощную фракцию и сделать из Зеленского "английскую
королеву" – главу государства без реальных полномочий. Чтобы этого не
допустить, Кузьмин дал пару советов избранному президенту.
Прежде всего, уверен бывший заместитель генпрокурора,
необходим арест , его соратника, генпрокурора Юрия Луценко, а
также всех подконтрольных им силовиков. "Суды над ними должны быть
публичными и быстрыми", – написал Кузьмин в своем блоге.
Также необходим скорейший роспуск Верховной рады и
назначение внеочередных парламентских выборов, уверен юрист. "Порошенко и
его соратники-мародеры ни при каких обстоятельствах не должны попасть в новую
Раду", – подчеркнул Кузьмин.
Петр Порошенко последнее время ведет себя странно. Во
вторник, 7 мая, проигравший президент не явился на допрос в Генпрокуратуру по
делу о событиях на майдане зимой 2014 года. Это уже не первый раз, когда лидер
Незалежной игнорирует вызовы в ведомство.
В Генпрокуратуре не исключили, что придется доставить
на допрос силой. Но это возможно лишь после истечения срока его
полномочий во второй половине мая.