В Луганске сегодня заработал первый пункт приема документов на получение российского гражданства. Указ об упрощенном порядке его предоставления жителям отдельных районов Донбасса в конце апреля подписал Владимир Путин. В первый же день в очередь перед управлением миграционной службы выстроились сотни человек. Причем за российским паспортом едут даже с территории, подконтрольной Киеву.

В Луганске сегодня заработал первый пункт приема документов на получение российского гражданства. Указ об упрощенном порядке его предоставления жителям отдельных районов Донбасса в конце апреля подписал Владимир Путин. В первый же день в очередь перед управлением миграционной службы выстроились сотни человек. Причем за российским паспортом едут даже с территории, подконтрольной Киеву.Пункт открылся вовремя. К полудню возле него было уже 500 человек. И цифра росла буквально каждую минуту – записывались в столбик в общую тетрадь.– На данный момент записано всего 629 человек. Я под номером 176, мой муж – 177, а зять – 178, – поделилась одна из претендентов на российское гражданство.По количеству поданных заявлений Луганская народная республика не уступает Донецкой. Люди здесь занимали очередь с часу ночи. Пока прошли только 40 человек, есть некоторые технические проблемы. Но это тестовый режим – с завтрашнего дня в двух республиках запускается уже несколько десятков участков по приему документов.Для людей пенсионного возраста российский паспорт – надежда на лучшее социальное обеспечение. Для молодых – надежда на образование и новые возможности. Теперь де-юре решится то, что было для многих де-факто. Жители делятся своими мыслями:– Слава Богу! Наконец-то! Это движение с мертвой точки.– Паспорт позволяет легализоваться в России, иметь возможность официально трудоустроиться.– Все удобно, все хорошо – приходишь и получаешь номер очереди.Пока в Луганской республике будет работать 18 участков по приему документов. Но вдруг выяснилось, что заявителей может оказаться гораздо больше: когда-то уехавшие из зоны боевых действий луганчане сегодня спешат назад.В пункте пропуска (на станице Луганской) на украинской стороне собрались сейчас порядка полутора тысяч человек. Люди стоят весь день, их пропускают очень медленно. Это связано с тем, что там есть те, кто возвращается в Луганск, чтобы подать заявление на российский паспорт.Лилия родилась в Луганске, но живет сейчас в соседней области Украины. Муж остался там. Приехала ознакомиться с процедурой получения российского гражданства. И говорит, что не одна – с соседями.– Со мной вместе едут подавать заявку на получение российского паспорта четыре человека, – комментирует Лилия.Для луганского МВД количество желающих получить российский паспорт уже не новость. Точные цифры назвать, по понятным причинам, невозможно, но, по некоторым данным, их уже не менее трех тысяч.– Значительная часть населения, проживающая на территории бывшей Луганской области, находящаяся на данный момент на территории Украины, желает в ближайшее время получить паспорта Луганской народной республики с целью дальнейшего оформления гражданства Российской Федерации, – прокомментировал ситуацию заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.Для получения российского паспорта уехавшим из Луганска жителям Украины придется сначала получить паспорт ЛНР. Процедура может занять еще месяц плюс к тем трем, что документы будут рассматривать в России. Но людей это не останавливает – они очень долго ждали.