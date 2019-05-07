Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 9 мая 2019 года военного парада на Красной Площади и акции «Бессмертный полк» будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:- с 05.30 до 08.00 по улицам Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), Звенигородскому шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Тверская, а также Триумфальной площади;- с 05.30 до окончания мероприятия по улицам Тверская (от Страстного бульвара до улицы Моховой и от Пушкинской площади до Триумфальной площади), Моховая, Охотный ряд, Новая площадь, Старая площадь, Солянка, Садовническая (от улицы Балчуг до Б. Устьинского моста), Болотная, Балчуг, Театральному и Китайгородскому проездам, Б. Путинковскому, 1-му и 2-му Раушскому, Фалеевскому, Лубочному переулкам, Москворецкой, Кремлевской, Гончарной (от Гончарного проезда), Котельнической, Устьинской, Софийской, Раушской, Болотной, Кадашевской и Садовнической набережным, по Б. Москворецкому, М. Москворецкому, Чугунному мостам, Болотной площади;- с 10.00 до окончания мероприятия по Б. Каменному мосту, улицам Пятницкая, Ордынка, Петровка, Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Мневники, Нижние Мневники, Триумфальной и Боровицкой площадям, Звенигородскому шоссе, Страстному и Тверскому бульварам, а также 1-й и 2-й Брестской улиц (от улицы Гашека до Триумфальной площади);- с 05.00 до окончания мероприятия по улицам Тверская, Моховая, Театаральному проезду, Охотный ряд, Кремлевской и Москворецкой набережным, Б. Москворецкому мосту;- с 08.00 до окончания мероприятия по Ленинградскому проспекту (от ТТК до 1-й Тверской-Ямской улицы, съезды с Третьего транспортного кольца на Ленинградский проспект в сторону области, разворот на Ленинградский проспект в сторону области в районе пересечения с ТТК).Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81