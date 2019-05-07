Фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 5 участников организованной группы, которые осуществляли банковские операции, а именно: открытие и ведение счетов юридических лиц, «транзит», кассовое обслуживание и выдачу наличных денежных средств за вознаграждение.Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы.Таким образом, фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС, подлежащего к уплате в бюджетную систему Российской Федерации.В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей.Полицейскими проведено 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переписку об управлении деятельностью сторонних организаций, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы «Банк-Клиент».По данному факту следственной частью УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73