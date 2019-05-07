Серийный истребитель пятого поколения Су-57 должен появиться в российской армии до ноября 2019 года.

Серийный истребитель пятого поколения Су-57 должен появиться в российской армии до ноября 2019 года, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.В феврале заместитель главы компании "Сухой" Александр Пекарш заявил, что программа создания российского истребителя пятого поколения вышла на этап сборки серийных машин. Первый Су-57 должен выйти из цехов в 2019 году, второй – в 2020 году.Су-57 – первый российский истребитель, который отвечает всем требованиям боевого самолета пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен разгоняться быстрее скорости звука без использования форсажа.