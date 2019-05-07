Выбравшийся из кабины горящего Суперджета мужчина спустя минуту вернулся на борт и спас двух пассажиров. Попавшим на видео героем, предположительно, стал второй пилот Максим Кузнецов.

Выбравшийся из кабины горящего "Суперджета" мужчина спустя минуту вернулся на борт и спас двух пассажиров. Попавшим на видео героем, предположительно, стал второй пилот Максим Кузнецов.На только что появившихся кадрах, сделанных пассажиром Олегом Молчановым, видно, как член экипажа спускается на землю по тросу из кабины пилотов. Быстро переговорив со служащими аэропорта Шереметьево, он бросился к надувному трапу и вернулся на борт. Спустя несколько секунд, как свидетельствует запись с камеры наблюдения, Кузнецов вывел из салона двух человек, после чего сам спустился на землю.Все это время пожарные пытались совладать с огнем, спасенным пассажирам оказывали помощь прямо на взлетно-посадочной полосе.Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и 21-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего выводил людей их хвостовой части самолета "Аэрофлота". Его мама в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что Максим поменялся местами с бортпроводницей, которая должна была находиться в хвосте, но испугалась.В больницах находятся 10 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.Предварительные итоги расследования причин трагедии должны огласить через месяц, эксперты склоняются к тому, что ЧП произошло по вине пилотов.